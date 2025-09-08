比较 Itau 与 Xe
Xe 让国际汇款变得轻松便捷，支持超过 190 个国家/地区和 130 多种货币。虽然比较表显示的是主要货币的汇率，但 Xe 提供的汇款选项远不止这些。如果您没有找到所需的货币，请访问我们的“汇款”页面，探索所有可用的货币和收款目的地。
如何使用 Xe 在线汇款
免费注册
登录您的 Xe 账户或免费注册。只需几分钟，您只需要一个电子邮件地址。
获取报价
让我们知道您想要转账的货币、汇款金额以及目的地。
添加收件人
提供收款人的付款信息（您需要他们的姓名和地址等详细信息）。
验证您的身份
对于某些转账，我们可能需要身份证明文件来确认您的身份并确保您的资金安全。
确认您的报价
使用银行账户、信用卡或借记卡确认并支付您的转账费用，您就完成了！
追踪您的转账
了解您的款项到账情况以及收款人何时收到。获取实时聊天、电话和电子邮件支持。
常见问题
比较 Itau 和 Xe 等提供商，可以帮助您了解收款人扣除费用和汇率差异后实际收到的金额。即使是微小的汇率变动或隐藏费用，也可能使您花费更多。我们的比较工具会并排显示实际价值。
Itau 提供的汇率可能不如专门的汇款服务提供商。许多服务提供商的汇率会包含更高的加价，这意味着您汇出的款项收益会减少。
许多服务提供商会限制您的在线转账金额，尤其是大额转账。Xe 支持更高的在线转账限额，让您无需拆分交易或前往分行即可转移更多资金。
Xe 通过实时聊天、电话和电子邮件提供 24/5 全天候支持，并拥有国际转账专家。您无需拨打一般银行客服电话。我们专业的支持团队深谙外汇和跨境支付之道。