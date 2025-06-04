比较 ANZ AUD 与 CHF 的汇率
考虑使用 ANZ 从 AUD 转账到 CHF？比较 ANZ 的汇率和费用，了解使用 Xe 的潜在节省空间。
Speak with a currency expert today. We can beat competitor rates.
关于 Australia and New Zealand Bank
澳新银行（ANZ）是一家起源于澳大拉西亚地区的领先金融服务集团。ANZ 提供广泛的银行解决方案，包括个人和企业账户、贷款、投资服务以及数字银行平台。该银行致力于促进经济发展、创新和可持续性，为客户提供量身定制的金融产品和咨询服务。ANZ 的国际影响力和以客户为中心的解决方案，使其成为寻求安全、高效和前瞻性银行服务的个人和企业在多个国家的首选。
ANZ AUD 到 CHF 的转账速度有多快？
通过 ANZ 从 澳大利亚 到 瑞士 进行国际转账的到账时间会因付款方式和交易时间而异。通常情况下，国际银行转账需要 1 至 5 个工作日。银行假期和安全检查等因素也可能影响到账。请查看 Australia and New Zealand Bank 的截止时间，以避免延误。
ANZ 到 的转账费用是多少？
ANZ 从 AUD 到 CHF 的国际汇款费用取决于汇款金额等因素。通常，汇款金额越大，手续费越低，汇率也更优惠。请查看对比表格，比较 ANZ 与 Xe 的费用。
Xe 深受全球数百万用户的信赖
常见问题
ANZ 提供的将 澳大利亚元 (AUD) 兑换为 瑞士法郎 (CHF) 的汇率可能包含高于实际中间市场汇率的差额。这意味着您收到的 瑞士法郎 金额可能低于预期。请使用我们的对比表，查看 ANZ 的汇率与 Xe 和其他供应商的汇率对比情况。
ANZ 可能会收取固定转账费、按百分比收费或两者兼有，具体取决于您的转账方式和收款方。这些费用以及汇率会影响收款人的收款金额。我们的工具会进行细分，以便您将总费用与 Xe 等其他选项进行比较。
通过 ANZ 从 澳大利亚元 转账到 瑞士法郎 通常需要 1 至 5 个工作日。具体时间取决于截止时间、节假日、目的地国家/地区以及收款银行的处理时间。Xe 为大多数转账提供当日到账服务。
ANZ 的国际转账可能有每日或单次限额。对于更大金额的转账，您可能还需要前往分行办理。Xe 支持更高的在线转账限额，为大额国际转账提供灵活性和便利性。
许多提供商（包括 ANZ）可能会根据市场情况更新其汇率。但是，这些汇率可能每天设置一次，或者调整频率低于专门的外汇服务。Xe 会实时更新汇率，让您更好地掌控何时发送。