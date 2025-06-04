ABA Bank 汇率
考虑使用ABA Bank 进行国际汇款？比较ABA Bank 汇率和费用，了解使用 Xe 可能节省的费用。
关于ABA
.ABA（前身为Advanced Bank of Asia）成立于1996年，总部位于金边，为个人和企业提供账户、银行卡、消费者及中小企业贷款、贸易融资、现金管理以及屡获殊荣的手机银行服务。强大的治理和区域联系为出口商、零售商和成长型企业家提供支持。
ABA Bank 汇款需要多长时间？
使用ABA Bank 进行国际转账的交付时间因付款方式、交易时间和收款人所在国家而异。国际银行转账通常需要 1 至 5 个工作日。银行假日和安全检查等因素也可能影响交货。请查看ABA Bank 的截止时间，以免延误。
ABA Bank 的汇款费用是多少？
ABA Bank 国际汇款的费用取决于多种因素，包括汇款金额和目的地货币。通常，转账金额越大，手续费越低，汇率越高。请查看对照表，比较ABA Bank 与 Xe 的费用。
常见问题解答
ABA Bank的汇率可能与专门的汇款服务大相径庭。传统银行通常会在费率上加价，这意味着您的收款人可能会收到更少的钱。使用我们的比较表，实时查看ABA Bank 与 Xe 和其他供应商的比较情况。
将ABA Bank 与其他国际汇款服务进行比较，有助于您做出更明智的财务决策。费率和费用上的微小差异就能节省大量资金，尤其是在大额转账时。我们的比较工具可帮助您轻松找到特定货币对的最佳价值。
ABA Bank 汇率是指在国际汇款过程中将一种货币兑换成另一种货币的汇率。该费率可能包含高于市场中间费率的差额，这可能会减少收款人最终收到的金额。请将ABA Bank 的费率与 Xe 的实时费率进行比较，以了解两者之间的差异。
许多银行和汇款提供商（包括ABA Bank）可能会收取转账费。这可能是一笔固定费用，也可能根据金额、目的地或转账方式而有所不同。我们的比较工具对费用和汇率进行了清晰的细分，让您轻松了解总成本。
ABA Bank 的转账时间取决于目的地、货币和支付方式。许多转账需要 1-5 个工作日，但由于银行处理时间或额外检查，可能会出现延迟。相比之下，Xe 能在几分钟内完成大部分传输。
ABA Bank 对于大额转账，可能会规定每日限额或要求亲自到场。Xe 支持更高的在线转账限额，让您在转移大额资金时更加灵活--无需分批支付或前往分行。