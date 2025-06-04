Xe Security
At Xe, security is a top priority, and our commitment lies in safeguarding your money transfers and accounts.
Protecting your data
You can trust us to protect your personal data, and we're transparent in how we collect, process, and store it.
Frequently asked questions about security
我们从您那里收集的个人信息可能包括姓名、电子邮件、电话号码、住宅和/或营业地址以及其他联系信息（“联系方式”）、头衔、出生日期、性别、图像、视频或签名。我们的隐私声明解释了我们如何以及为何处理您的个人信息
个人信息的访问受限于“需要知道”的原则，遵循最低权限原则。这确保只有 Xe 中需要访问个人信息以执行其工作的人员才能访问个人信息。客户服务团队就是一个例子。
Xe 为我们的网站和移动应用程序采用混合模式。我们的生产服务器托管在 AWS 和欧盟数据中心。
我们使用先进的加密技术，为您的敏感信息提供最高级别的安全性。我们的系统对静态数据采用行业标准的 AES-256 加密，而传输中的数据则通过 TLS 1.2 和 TLS1.3 加密。
我们的支付处理器是一级服务提供商。Xe 从不处理支付卡数据。
保护数据对于确保个人信息安全至关重要。您可以采取以下简单步骤：使用强密码为您的帐户创建独特而强大的密码，避免对多个服务使用相同的密码。启用多重身份验证 (MFA)：尽可能启用 MFA，这会为您的帐户增加一层额外的安全保护。谨慎处理电子邮件避免点击可疑链接或下载来自未知发件人的附件。注意个人信息谨慎在线共享敏感数据，仅将其提供给可信赖的来源。通过遵循这些提示，您可以显著降低数据泄露的风险并保护您的在线隐私。
如果您认为自己可能成为诈骗的受害者，请立即联系我们。保留证据：保存所有相关文件或电子邮件作为举报的证据。通过及时举报欺诈行为，您可以保护自己和他人免受潜在伤害，并协助将罪犯绳之以法。
您的信任是我们最优先考虑的事情，我们致力于保护您的个人和财务信息。如需了解我们的安全措施的更多详情或有任何疑问，请联系我们的安全团队 security@xe.com