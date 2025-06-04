Un código SWIFT es un identificador único empleado para reconocer bancos e instituciones financieras de todo el mundo para transferencias internacionales de dinero. SWIFT significa Sociedad para la Telecomunicaciones Financieras Interbancarias a nivel Mundial. Estos códigos ayudan a garantizar que los pagos se dirijan al banco y país correctos. Un código SWIFT típico tiene 8 u 11 caracteres e incluye información sobre el banco, país, ubicación y, a veces, una sucursal específica.