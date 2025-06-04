- Home
- Integración del Sistema ERP empresarial Xe y solución global de pagos - Xe
Integración ERP hecha sin complicaciones
Integración ERP para pagos globales
Despídete de la gestión de múltiples plataformas para ejecutar tus pagos nacionales y transfronterizos. Nuestra sencilla plataforma te permite enviar pagos globales rápidos a 190+ países en 130+ monedas. Gestiona tu exposición y necesidades de divisas directamente desde tu sistema ERP.
Explora webinars de ERP y las historias de clientes
Seminarios sitio web
Aprende cómo funcionan nuestros pagos integrados, explora las mejores prácticas para los equipos financieros y descubre las últimas tecnologías para desbloquear todo el potencial de tu sistema ERP — todo a tu conveniencia.
Historias de clientes
Lee historias reales de clientes para ver cómo las compañías implementaron las soluciones integradas de pagos y divisas de Xe en sus soluciones ERP para agilizar su proceso de cuentas a pagar.
Integraciones ERP simples
Nuestra solución ERP te permite gestionar, rastrear y pagar los gastos de empleados y proveedores a nivel global. Deja las transferencias de archivos y las entradas contables manuales en el pasado porque Xe agiliza tu proceso contable.
Seguimiento de efectos en tiempo real
Con la conciliación en tiempo real de tus cuentas a pagar, tu reporte de ganancias/pérdidas nunca fue tan fácil ni tan preciso. Además, cada pago ejecutado a través de Xe se sincroniza y se registra para una conciliación en tiempo real, así que todo está contabilizado donde realmente importa.
El poder de los datos
Captura los tipos de cambio en tiempo real en el momento de la transacción y aprovecha el análisis inmediato de ganancias/pérdidas para mantenerte al día con tu riesgo cambiario y ten la confianza de saber en qué te estás metiendo antes de ejecutar.
La autoridad monetaria de confianza mundial desde 1993
Con 30 años de experiencia proporcionando datos precisos de monedas y procesando pagos empresariales transfronterizos, Xe es líder mundial en pagos internacionales.
Experiencia en cambio de divisas y ERP
Con más de 14.500 millones de dólares+ trasladados a través de la frontera en 2021, contamos con el conocimiento y la experiencia para ayudar a tu negocio único.
Pagos empresariales rápidos y seguros
Los canales de red de pagos ultrarrápidos de Xe tienen conexiones a más de 200+ países en todo el mundo.
Millones de personas en la que confían para obtener datos de moneda
Con 280 millones+ de visitantes a Xe, somos la autoridad mundial de confianza en datos de cambio de divisas y pagos globales.
Miles de compañías emplean Xe
Ofrecemos experiencia a más de 18.000 usuarios corporativos globales para ayudarlos a alcanzar sus objetivos empresariales únicos.
¿Por qué usar Xe para tu negocio?
Con casi 30 años de experiencia en divisas, tipos transparentes y una plataforma online eficiente, facilitamos la gestión y el envío de transferencias internacionales de dinero.
Somos la autoridad monetaria
Hay una razón por la que 280+ millones de personas visitan Xe cada año. Ofrecemos tarifas precisas y soluciones simples de divisas con décadas de experiencia.
Seguridad y protección
Como parte de la familia Euronet, nuestros clientes confían en que procesaremos 115+ mil millones de dólares de negocio global anualmente. Tu seguridad es nuestra prioridad.
Tarifas competitivas
Nuestro equipo sigue el mercado para ti las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Aprovecha nuestra calculadora de tipos de cambio y recibe actualizaciones cuando alcances tus tipos objetivo.
Sin comisiones sorpresa
Consideramos que nuestro objetivo es proteger el tuyo. Toma decisiones informadas sin una cantidad mínima de transferencia y casi sin comisiones.
¿Interesado en las soluciones ERP de negocio de Xe?
Nuestro equipo experimentado está listo para hablar sobre las necesidades únicas de tu compañía. Si estás interesado en asociarte con Xe, escríbenos. Uno de nuestros expertos en negocios internacionales estará encantado de ayudarte.
Empieza como socio de Xe (ERP)
Comparte tu interés en convertirte en socio corporativo con Xe y personalizaremos una solución para las necesidades de tu negocio. Rellena el formulario a continuación y nuestro equipo de colaboración se pondrá en contacto contigo en breve.
Preguntas sobre las integraciones ERP de Xe
La solución ERP de Xe ayuda a las compañías a gestionar los pagos internacionales directamente desde su plataforma ERP. Automatizar transacciones globales, cuentas a pagar y tareas de conciliación en 190+ países y 130+ monedas.
Actualmente, Xe se integra con plataformas ERP populares como Microsoft Dynamics Business Central, Dynamics 365 Finance y Sage Intacct.
Xe ayuda a tu negocio a eliminar la necesidad de múltiples plataformas o transferencias manuales de archivos. Accede a seguimiento de FX en tiempo real, reportes de ganancias/pérdidas y una mayor eficiencia con nuestras soluciones ERP.
Las integraciones ERP de Xe simplifican y agilizan las operaciones de tu compañía, como el seguimiento de gastos globales, la presentación de reportes de ganancias/pérdidas y la subida de archivos.
Procesos de cuentas a pagar simplificados
Seguimiento de transacciones en tiempo real
Reducción en la introducción manual de datos
Mejora en la gestión del riesgo cambiario