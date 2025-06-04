Atlas Pearls, un importante productor de perlas del Mar del Sur, modernizó sus operaciones de cuentas a pagar con Xe Global Business Payments integrado en Microsoft Dynamics 365 Business Central. Dirigida por la Controladora Financiera Rebecca McKeating, la automatización mejoró la eficiencia en los pagos, sustituyó los flujos de trabajo manuales y permitió a la compañía priorizar el crecimiento y la innovación.