Gráficos de Xe Currency: de XLM a INR

Gráfico de XLM a INR

Stellar Lumen a Indian Rupee

1 XLM = 0 INR

Sep 5, 2025, 23:49 UTC - Sep 5, 2025, 23:49 UTC
XLM/INR cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Información de divisas

xlm

XLM - Stellar Lumen

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Stellar Lumen más popular es de XLM a USD. El código de la divisa Stellar Lumens es XLM.

inr

INR - Indian Rupee

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Indian Rupee más popular es de INR a USD. El código de la divisa Indian Rupees es INR. El símbolo de esta divisa es ₹.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1.17195
GBP / EUR1.15256
USD / JPY147.379
GBP / USD1.35075
USD / CHF0.798286
USD / CAD1.38300
EUR / JPY172.721
AUD / USD0.655697

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0.25%
CHF1.00%
EUR3.25%
USD4.75%
CAD3.25%
AUD4.35%
NZD4.25%
GBP4.75%

