Gráficos de Xe Currency: de TVD a THB

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Gráfico de TVD a THB

Tuvaluan Dollar a Thai Baht

1 TVD = 0 THB

Sep 5, 2025, 14:03 UTC - Sep 5, 2025, 14:03 UTC
TVD/THB cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Información de divisas

tvd

TVD - Tuvaluan Dollar

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Tuvaluan Dollar más popular es de TVD a USD. El código de la divisa Tuvaluan Dollars es TVD. El símbolo de esta divisa es $.

More Tuvaluan Dollar info
thb

THB - Thai Baht

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Thai Baht más popular es de THB a USD. El código de la divisa Thai Baht es THB. El símbolo de esta divisa es ฿.

More Thai Baht info

