Gráficos de Xe Currency: de TVD a MGA

TVD - Tuvaluan Dollar
Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Tuvaluan Dollar más popular es de TVD a USD. El código de la divisa Tuvaluan Dollars es TVD. El símbolo de esta divisa es $.More Tuvaluan Dollar info
MGA - Malagasy Ariary
Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Malagasy Ariary más popular es de MGA a USD. El código de la divisa Malagasy Ariary es MGA. El símbolo de esta divisa es Ar.More Malagasy Ariary info
Tipos de divisa en tiempo real
|Divisa
|Tipo
|Cambiar
|EUR / USD
|1.16823
|▲
|GBP / EUR
|1.15293
|▲
|USD / JPY
|148.134
|▲
|GBP / USD
|1.34689
|▲
|USD / CHF
|0.803550
|▼
|USD / CAD
|1.37905
|▼
|EUR / JPY
|173.053
|▲
|AUD / USD
|0.654579
|▲
