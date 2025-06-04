Gráficos de Xe Currency: de STN a TRY

Gráfico de STN a TRY

Sao Tomean Dobra a Turkish Lira

1 STN = 0 TRY

Sep 4, 2025, 14:15 UTC - Sep 4, 2025, 14:15 UTC
STN/TRY cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas US Dollar (USD) Populares

Información de divisas

stn

STN - Sao Tomean Dobra

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Sao Tomean Dobra más popular es de STN a USD. El código de la divisa Sao Tomean Dobras es STN. El símbolo de esta divisa es Db.

try

TRY - Turkish Lira

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Turkish Lira más popular es de TRY a USD. El código de la divisa Turkish Lira es TRY. El símbolo de esta divisa es ₺.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1.16492
GBP / EUR1.15337
USD / JPY148.408
GBP / USD1.34359
USD / CHF0.805498
USD / CAD1.38263
EUR / JPY172.884
AUD / USD0.651291

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0.25%
CHF1.00%
EUR3.25%
USD4.75%
CAD3.25%
AUD4.35%
NZD4.25%
GBP4.75%

