Gráficos de Xe Currency: de STN a TJS

Gráfico de STN a TJS

Sao Tomean Dobra a Tajikistani Somoni

1 STN = 0 TJS

Sep 4, 2025, 14:14 UTC - Sep 4, 2025, 14:14 UTC
STN/TJS cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Información de divisas

stn

STN - Sao Tomean Dobra

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Sao Tomean Dobra más popular es de STN a USD. El código de la divisa Sao Tomean Dobras es STN. El símbolo de esta divisa es Db.

tjs

TJS - Tajikistani Somoni

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Tajikistani Somoni más popular es de TJS a USD. El código de la divisa Tajikistani Somoni es TJS. El símbolo de esta divisa es SM.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1.16498
GBP / EUR1.15344
USD / JPY148.418
GBP / USD1.34373
USD / CHF0.805466
USD / CAD1.38262
EUR / JPY172.904
AUD / USD0.651305

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0.25%
CHF1.00%
EUR3.25%
USD4.75%
CAD3.25%
AUD4.35%
NZD4.25%
GBP4.75%

