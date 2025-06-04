Gráficos de Xe Currency: de SHP a USD

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Gráfico de SHP a USD

Saint Helenian Pound a US Dollar

1 SHP = 0 USD

Sep 4, 2025, 12:48 UTC - Sep 4, 2025, 12:48 UTC
SHP/USD cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas US Dollar (USD) Populares

Información de divisas

shp

SHP - Saint Helenian Pound

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Saint Helenian Pound más popular es de SHP a USD. El código de la divisa Saint Helenian Pounds es SHP. El símbolo de esta divisa es £.

usd

USD - US Dollar

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de US Dollar más popular es de USD a USD. El código de la divisa US Dollars es USD. El símbolo de esta divisa es $.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1.16333
GBP / EUR1.15437
USD / JPY148.481
GBP / USD1.34292
USD / CHF0.806055
USD / CAD1.38244
EUR / JPY172.733
AUD / USD0.651061

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0.25%
CHF1.00%
EUR3.25%
USD4.75%
CAD3.25%
AUD4.35%
NZD4.25%
GBP4.75%

