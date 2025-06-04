Gráficos de Xe Currency: de NZD a XOF

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnviarGráficosAlertas
Usamos tarifas de mercado medio
Usamos tarifas de mercado medio
Ver cotización de transferencia

Gráfico de NZD a XOF

New Zealand Dollar a CFA Franc

1 NZD = 0 XOF

Sep 3, 2025, 21:19 UTC - Sep 3, 2025, 21:19 UTC
NZD/XOF cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas US Dollar (USD) Populares

Información de divisas

nzd

NZD - New Zealand Dollar

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de New Zealand Dollar más popular es de NZD a USD. El código de la divisa New Zealand Dollars es NZD. El símbolo de esta divisa es $.

More New Zealand Dollar info
xof

XOF - CFA Franc

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de CFA Franc más popular es de XOF a USD. El código de la divisa CFA Francs es XOF. El símbolo de esta divisa es CFA.

More CFA Franc info

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1.16613
GBP / EUR1.15289
USD / JPY148.106
GBP / USD1.34442
USD / CHF0.803902
USD / CAD1.37923
EUR / JPY172.712
AUD / USD0.654236

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0.25%
CHF1.00%
EUR3.25%
USD4.75%
CAD3.25%
AUD4.35%
NZD4.25%
GBP4.75%

API de XE Currency Data ►

Apoyamos tarifas a nivel comercial en más de 300 compañías en todo el mundo

Más información...

Las herramientas de divisas más populares del mundo

Transferencias de dinero internacionales Xe

Envíe dinero en línea de forma rápida, segura y fácil. Ofrecemos seguimiento y notificaciones en tiempo real, además de opciones flexibles de entrega y pago.

Enviar dinero

Gráficos de Xe Currency

Cree un gráfico para cualquier pareja de divisas del mundo para ver su historial de divisa. Estos gráficos de divisas utilizan tarifas de mercado medio en tiempo real, son fáciles de usar y muy fiables.

Ver gráficos

Alertas de tipos XE

¿Necesita saber cuándo una moneda alcanza una tarifa específica? Las alertas de tarifas de Xe le permitirán saber cuándo la tarifa que necesita se encuentra disponible en los pares de divisas seleccionados.

Crear alerta
Xe App on iPhone

Descargue la aplicación de Xe

Verifique tarifas en vivo, envíe dinero de forma segura, establezca alertas de tarifas, reciba notificaciones y mucho más.

Escanear

app store svggoogle play svg

Más de 113 millones de descargas en todo el mundo