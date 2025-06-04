Gráficos de Xe Currency: de NZD a CRC

Gráfico de NZD a CRC

New Zealand Dollar a Costa Rican Colon

1 NZD = 0 CRC

Sep 3, 2025, 14:25 UTC - Sep 3, 2025, 14:25 UTC
NZD/CRC cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Información de divisas

nzd

NZD - New Zealand Dollar

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de New Zealand Dollar más popular es de NZD a USD. El código de la divisa New Zealand Dollars es NZD. El símbolo de esta divisa es $.

crc

CRC - Costa Rican Colon

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Costa Rican Colon más popular es de CRC a USD. El código de la divisa Costa Rican Colones es CRC. El símbolo de esta divisa es ₡.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1.16786
GBP / EUR1.15099
USD / JPY148.122
GBP / USD1.34420
USD / CHF0.802952
USD / CAD1.37888
EUR / JPY172.986
AUD / USD0.654799

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0.25%
CHF1.00%
EUR3.25%
USD4.75%
CAD3.25%
AUD4.35%
NZD4.25%
GBP4.75%

