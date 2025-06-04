Gráficos de Xe Currency: de NZD a BOB

Gráfico de NZD a BOB

New Zealand Dollar a Bolivian Bolíviano

1 NZD = 0 BOB

Sep 3, 2025, 14:24 UTC - Sep 3, 2025, 14:24 UTC
NZD/BOB cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Información de divisas

nzd

NZD - New Zealand Dollar

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de New Zealand Dollar más popular es de NZD a USD. El código de la divisa New Zealand Dollars es NZD. El símbolo de esta divisa es $.

bob

BOB - Bolivian Bolíviano

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Bolivian Bolíviano más popular es de BOB a USD. El código de la divisa Bolivian Bolivianos es BOB. El símbolo de esta divisa es $b.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1.16783
GBP / EUR1.15095
USD / JPY148.125
GBP / USD1.34411
USD / CHF0.802948
USD / CAD1.37884
EUR / JPY172.985
AUD / USD0.654772

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0.25%
CHF1.00%
EUR3.25%
USD4.75%
CAD3.25%
AUD4.35%
NZD4.25%
GBP4.75%

