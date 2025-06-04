Gráficos de Xe Currency: de MAD a UYU

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Gráfico de MAD a UYU

Moroccan Dirham a Uruguayan Peso

1 MAD = 0 UYU

Sep 2, 2025, 22:30 UTC - Sep 2, 2025, 22:30 UTC
MAD/UYU cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Información de divisas

mad

MAD - Moroccan Dirham

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Moroccan Dirham más popular es de MAD a USD. El código de la divisa Moroccan Dirhams es MAD. El símbolo de esta divisa es MAD.

uyu

UYU - Uruguayan Peso

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Uruguayan Peso más popular es de UYU a USD. El código de la divisa Uruguayan Pesos es UYU. El símbolo de esta divisa es $U.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1.16412
GBP / EUR1.15057
USD / JPY148.351
GBP / USD1.33941
USD / CHF0.804656
USD / CAD1.37823
EUR / JPY172.699
AUD / USD0.652054

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0.25%
CHF1.00%
EUR3.25%
USD4.75%
CAD3.25%
AUD4.35%
NZD4.25%
GBP4.75%

