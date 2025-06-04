Gráficos de Xe Currency: de JPY a SDD

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Usamos tarifas de mercado medio
Gráfico de JPY a SDD

Japanese Yen a Sudanese Dinar

1 JPY = 0 SDD

Sep 2, 2025, 01:21 UTC - Sep 2, 2025, 01:21 UTC
JPY/SDD cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas US Dollar (USD) Populares

Información de divisas

jpy

JPY - Japanese Yen

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Japanese Yen más popular es de JPY a USD. El código de la divisa Japanese Yen es JPY. El símbolo de esta divisa es ¥.

More Japanese Yen info

SDD - Sudanese Dinar

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Sudanese Dinar más popular es de SDD a USD. El código de la divisa Sudanese Dinars es SDD.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1.17028
GBP / EUR1.15686
USD / JPY147.327
GBP / USD1.35386
USD / CHF0.801326
USD / CAD1.37491
EUR / JPY172.414
AUD / USD0.654997

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0.25%
CHF1.00%
EUR3.25%
USD4.75%
CAD3.25%
AUD4.35%
NZD4.25%
GBP4.75%

