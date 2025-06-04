Gráficos de Xe Currency: de JPY a GBP

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Usamos tarifas de mercado medio
Gráfico de JPY a GBP

Japanese Yen a British Pound

1 JPY = 0 GBP

Sep 2, 2025, 01:05 UTC - Sep 2, 2025, 01:05 UTC
JPY/GBP cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas US Dollar (USD) Populares

Información de divisas

jpy

JPY - Japanese Yen

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Japanese Yen más popular es de JPY a USD. El código de la divisa Japanese Yen es JPY. El símbolo de esta divisa es ¥.

gbp

GBP - British Pound

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de British Pound más popular es de GBP a USD. El código de la divisa British Pounds es GBP. El símbolo de esta divisa es £.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1.17032
GBP / EUR1.15661
USD / JPY147.365
GBP / USD1.35361
USD / CHF0.801318
USD / CAD1.37497
EUR / JPY172.464
AUD / USD0.654963

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0.25%
CHF1.00%
EUR3.25%
USD4.75%
CAD3.25%
AUD4.35%
NZD4.25%
GBP4.75%

