Gráficos de Xe Currency: de IDR a AZM

Gráfico de IDR a AZM

Indonesian Rupiah a Azerbaijani Manat

1 IDR = 0 AZM

Sep 1, 2025, 12:43 UTC - Sep 1, 2025, 12:43 UTC
IDR/AZM cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Información de divisas

idr

IDR - Indonesian Rupiah

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Indonesian Rupiah más popular es de IDR a USD. El código de la divisa Indonesian Rupiahs es IDR. El símbolo de esta divisa es Rp.

More Indonesian Rupiah info

AZM - Azerbaijani Manat

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Azerbaijani Manat más popular es de AZM a USD. El código de la divisa Azerbaijani Manats es AZM.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1.17109
GBP / EUR1.15536
USD / JPY147.215
GBP / USD1.35303
USD / CHF0.801062
USD / CAD1.37496
EUR / JPY172.401
AUD / USD0.655316

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0.25%
CHF1.00%
EUR3.25%
USD4.75%
CAD3.25%
AUD4.35%
NZD4.25%
GBP4.75%

