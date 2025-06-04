Gráficos de Xe Currency: de DJF a AOA

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Gráfico de DJF a AOA

Djiboutian Franc a Angolan Kwanza

1 DJF = 0 AOA

Aug 31, 2025, 19:10 UTC - Aug 31, 2025, 19:10 UTC
DJF/AOA cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas US Dollar (USD) Populares

Información de divisas

djf

DJF - Djiboutian Franc

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Djiboutian Franc más popular es de DJF a USD. El código de la divisa Djiboutian Francs es DJF. El símbolo de esta divisa es Fdj.

aoa

AOA - Angolan Kwanza

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Angolan Kwanza más popular es de AOA a USD. El código de la divisa Angolan Kwanzas es AOA. El símbolo de esta divisa es Kz.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1.16347
GBP / EUR1.15548
USD / JPY147.050
GBP / USD1.34436
USD / CHF0.802559
USD / CAD1.37372
EUR / JPY171.088
AUD / USD0.653702

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0.25%
CHF1.00%
EUR3.25%
USD4.75%
CAD3.25%
AUD4.35%
NZD4.25%
GBP4.75%

