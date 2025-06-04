Gráficos de Xe Currency: de CZK a VEB

Gráfico de CZK a VEB

Czech Koruna a Venezuelan Bolívar

1 CZK = 0 VEB

Aug 31, 2025, 19:06 UTC - Aug 31, 2025, 19:06 UTC
CZK/VEB cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Información de divisas

czk

CZK - Czech Koruna

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Czech Koruna más popular es de CZK a USD. El código de la divisa Czech Koruny es CZK. El símbolo de esta divisa es Kč.

VEB - Venezuelan Bolívar

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Venezuelan Bolívar más popular es de VEB a USD. El código de la divisa Venezuelan Bolívares es VEB.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1.16922
GBP / EUR1.15468
USD / JPY147.011
GBP / USD1.35007
USD / CHF0.799366
USD / CAD1.36888
EUR / JPY171.889
AUD / USD0.656270

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0.25%
CHF1.00%
EUR3.25%
USD4.75%
CAD3.25%
AUD4.35%
NZD4.25%
GBP4.75%

