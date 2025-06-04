Gráficos de Xe Currency: de BND a XPF

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Gráfico de BND a XPF

Bruneian Dollar a CFP Franc

1 BND = 0 XPF

Aug 30, 2025, 21:11 UTC - Aug 30, 2025, 21:11 UTC
BND/XPF cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas US Dollar (USD) Populares

Información de divisas

bnd

BND - Bruneian Dollar

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Bruneian Dollar más popular es de BND a USD. El código de la divisa Bruneian Dollars es BND. El símbolo de esta divisa es $.

xpf

XPF - CFP Franc

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de CFP Franc más popular es de XPF a USD. El código de la divisa CFP Francs es XPF. El símbolo de esta divisa es ₣.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1.16845
GBP / EUR1.15598
USD / JPY147.034
GBP / USD1.35071
USD / CHF0.800573
USD / CAD1.37449
EUR / JPY171.802
AUD / USD0.653866

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0.25%
CHF1.00%
EUR3.25%
USD4.75%
CAD3.25%
AUD4.35%
NZD4.25%
GBP4.75%

