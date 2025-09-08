Compare el tipo de cambio de Luminor Estonia EUR a CAD

Luminor Bank AS (Estonia). Fundado en 2017 mediante la fusión de las operaciones bálticas de los principales bancos nórdicos, Luminor es un banco universal de primer nivel en Estonia, con sede en Tallin. Ofrece servicios a particulares y empresas con cuentas, tarjetas, préstamos e hipotecas, servicios comerciales, gestión de efectivo y banca digital, coordinando sus operaciones en los países bálticos. Su estrategia de modernización y su alcance regional apoyan a exportadores, propietarios de viviendas y empresas medianas.