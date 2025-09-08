Compare el tipo de cambio de Kuveyt Turk TRY a CHF

Fundado en 1989 en Estambul, Kuveyt Türk es un banco de participación (islámico) líder. Ofrece cuentas corrientes y de ahorro que cumplen con la sharia, tarjetas, financiación para comercios minoristas y empresas, servicios comerciales, gestión de efectivo, tesorería y soluciones de metales preciosos, todo ello a través de sucursales y sólidos canales digitales que apoyan a las pymes y las cadenas de suministro de la industria halal.