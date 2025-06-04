Deberías usar BACPFRPPEQ2 al enviar o recibir transferencias bancarias internacionales a BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION - LCH.CLEARNET SA en la ciudad y dirección mencionadas anteriormente. Identifica el banco y la sucursal del destinatario, especialmente al enviar fondos a través de fronteras a través de la red SWIFT. Algunos países y tipos de pago pueden no requerir un código SWIFT, así que siempre consulta con tu destinatario o banco antes de iniciar la transferencia.