Calculadora hipotecaria
Estima tus pagos mensuales de hipoteca y planea la compra de tu propiedad en Australia con la calculadora de tipos hipotecarios de Xe. Introduce el valor de la propiedad, el depósito, el plazo del préstamo y la tasa de interés para calcular tus pagos mensuales.
Emplea la calculadora de tipos hipotecarios de Xe
Elige tu país
Selecciona el país donde vas a comprar una propiedad para obtener cálculos de préstamos hipotecarios basados en los tipos locales.
Introduzca el valor de la propiedad
Suma el valor de tu propiedad para ayudarnos a calcular el importe de tu préstamo y estimar tus pagos mensuales.
Agregar la cantidad del depósito
Introduce la cantidad que planeas aportar como depósito. Esto determina la cantidad de tu préstamo y los pagos mensuales.
Seleccione un plazo de préstamo
Elige el plazo de tu préstamo para determinar tus pagos mensuales y el total de intereses pagados a lo largo del tiempo.
Tasa de interés de entrada
Introduce la tasa de interés estimada que esperas recibir. Esto afecta al importe total de intereses pagados a lo largo del tiempo.
Elegir enviar moneda
Selecciona la moneda en la que quieres pagar para ver cómo se convierten tus pagos mensuales de hipoteca en tiempo real.
Gastos incluidos en los costos mensuales de la hipoteca
Valor de la propiedad: Esta es la cantidad total que pagarás por una vivienda. El valor de la propiedad afecta directamente al importe de tu hipoteca, las cuotas mensuales y los costos totales. Al elegir una vivienda, ten en cuenta otros gastos como el impuesto de timbre, las tasas municipales y el seguro para mantenerte dentro de tu cotización.
Depósito: Al comprar una vivienda, tendrás que pagar un porcentaje del valor total de la propiedad por adelantado, también conocido como depósito. Un depósito más alto reduce el importe de tu préstamo y reduce los pagos mensuales, mientras que un depósito más pequeño incrementa estos costos.
Tasa de interés: Una tasa de interés es el porcentaje del importe del préstamo que el prestamista te cobrará por pedir dinero prestado, afectando tus pagos mensuales. Un tipo más bajo reduce el costo total del préstamo, mientras que un tipo más alto lo incrementa.
Plazo del préstamo: El plazo del préstamo es el tiempo que tardará en devolver tu hipoteca. Puedes elegir plazos de préstamo que duren entre 10 y 30 años, aunque algunos prestamistas pueden ofrecer plazos de hasta 40 años. Un plazo más corto tendrá pagos mensuales más altos pero menos intereses pagados en general. Sin embargo, un plazo más largo reduce los pagos de la hipoteca e incrementa el costo total de intereses.
LMI: El seguro hipotecario del prestamista suele ser obligatorio si tu depósito es inferior al 20% al comprar una vivienda. Esto protege al prestamista en caso de que no puedas devolver tu préstamo. Normalmente se agrega el LMI a tus pagos mensuales, pero también puede pagar por adelantado.
Seguro de edificios: Los prestamistas pueden exigirte que tengas un seguro de edificios para cubrir la estructura de la propiedad frente a daños por incendios, inundaciones, tormentas u otros desastres. Este requisito suele ser una condición del préstamo, pero puedes elegir diferentes niveles de cobertura y costo según tu propiedad.
Fórmula de pago hipotecario
Esta fórmula te ayuda a calcular tus pagos mensuales de la hipoteca basándote únicamente en el importe del préstamo y los intereses. No incluye costos adicionales como el impuesto de timbre, tasas municipales ni ninguna tasa que pueda aumentar el total de tus pagos mensuales.
Calcula manualmente tus pagos mensuales de hipoteca con esta fórmula:
Aquí está el desglose:
M = Pagos mensuales:
Esto eslo que estás resolviendo. Para empezar, recopila los datos de tu préstamo. Estos factores determinarán cuánto pagarás cada mes.
P = Cantidad principal:
Este esel saldo del préstamo, o la cantidad total que aún debes en tu hipoteca. El saldo de tu préstamo afecta directamente a tus pagos mensuales, los costos de intereses y el valor de la vivienda. Aumentarás la propiedad de tu propiedad a medida que el saldo disminuya.
r = Tasa de interés mensual:
El tipode interés del préstamo hipotecario es un tipo anual que se pagará mensualmente a lo largo del año. Para encontrar la tasa de interés mensual, divide el porcentaje anual por el número de meses en un año. Por ejemplo, si tu tasa de interés anual es del 5%, esto sería 0,05/12 = 0,004167.
n = Número de pagos:
Este esel número total de pagos que harás a lo largo de la vida de tu préstamo. Para encontrar la cantidad total, multiplica el plazo de tu préstamo en años por 12. Por ejemplo, si el plazo de tu préstamo es de 30 años, esto parecería 30x12 = 360. Esto significa que harás un total de 360 pagos durante el plazo de tu préstamo.
Tipos comunes de préstamos hipotecarios
Los préstamos hipotecarios se determinan por su estructura de tasas de interés, como préstamos fijos o variables, o por su método de reembolso, como variable (principal e intereses) o solo intereses. Los tipos habituales de préstamos hipotecarios incluyen préstamos a tipo fijo, variables y a tipo dividido.
Tipos de reembolso de préstamos hipotecarios
Los tipos de reembolso de préstamos hipotecarios se refieren a los diferentes métodos de devolver el préstamo.
Reembolso variable (principal e intereses): Un préstamo variable es una hipoteca en la que tus pagos mensuales cubrirán tanto el principal como los intereses. Esta tasa de interés es variable, lo que significa que cambiará con el tiempo, lo que puede hacer que los pagos mensuales fluctúen. Este préstamo hipotecario está destinado a compradores que desean que se devuelva íntegramente antes de que termine el plazo.
Reembolso solo de intereses: Los préstamos hipotecarios solo con intereses requieren que solo pagues los intereses cada mes, mientras que el importe del préstamo permanece sin cambios. El periodo solo de intereses dura entre 1 y 5 años, y el préstamo volverá a ser un préstamo de capital e intereses a menos que aplicar otro periodo solo de intereses.
Tasas de interés de los préstamos hipotecarios
Así es como se aplicará la tasa de interés al préstamo, afectando si el tipo se mantendrá igual o fluctúe durante el plazo.
Préstamo a tipo fijo: En un préstamo a tipo fijo, el interés permanecerá igual durante un periodo determinado, normalmente de 1 a 5 años. Por ello, los pagos mensuales siguen siendo consistentes y previsibles. Cuando termine el periodo establecido, debes elegir refinanciar para cerciorar un nuevo acuerdo fijo. De lo contrario, el préstamo volverá a la tasa variable.
Préstamo a tipo variable: Un préstamo a tipo variable es un préstamo hipotecario en el que la tasa de interés cambia con el tiempo, normalmente en respuesta a la tasa de interés del Banco de la Reservación de Australia (RBA). Esto significa que tus pagos mensuales pueden aumentar o disminuir dependiendo de los cambios en la tarifa.
Préstamo a tipo dividido: Un préstamo a tasa de interés dividida es una combinación de préstamos a tipo fijo y a tipo variable. Una parte del préstamo se establece con una tasa de interés fija, mientras que la otra parte se establece con un tipo variable. Este tipo de préstamo ofrece un equilibrio entre la flexibilidad de un tipo variable y la certeza de un tipo fijo.
Costos iniciales comunes al comprar una propiedad
Tarifas del ayuntamiento: Los impuestos municipales son un impuesto del gobierno local basado en el valor de tu propiedad. Ayuda a financiar la recogida de residuos, el mantenimiento de carreteras, parques, bibliotecas y otros servicios comunitarios. Puedes pagar este impuesto anualmente o dividirlo en pagos trimestrales o mensuales.
Tasa de tasación de la propiedad: Antes de comprar una propiedad, puede que quieras contratar a un inspector de obras para evaluar el estado y el valor de la vivienda. Aunque esto es opcional, se recomienda ayudarte a evitar costos de reparación inesperados y cerciorarte de que el valor de la propiedad sea correcto. Las tarifas pueden variar según el tipo de inspección realizada.
Honorarios legales y de traspasión: Los honorarios legales se refieren a los costos que paga un agente de transmisión con licencia para gestionar el aspecto legal de la compra de una propiedad. Estas tarifas suelen cubrir búsquedas de propiedades, revisión de contratos, transferencia de título y gestión de la transferencia de fondos.
Impuesto de transferencia de tierras con impuesto de timbre: El impuesto de timbre sobre la transferencia de terrenos es un pago único que se paga una vez completada la compra de la propiedad. La cantidad de impuestos que tendrás que pagar depende de tu estado o territorio, del valor de la propiedad y de si eres comprador primerizo, inversionista o propietario. Los compradores tienen un plazo de 30 días desde la compra de la vivienda para pagar.
Tasa de establecimiento de préstamo: Se trata de una comisión única cobrada por el prestamista para cubrir el costo de la obtención de un préstamo. Esto suele abarcar la tramitación de la solicitud, la preparación de los documentos del préstamo y la realización de valoraciones de la propiedad.
Directrices de asequibilidad de préstamos hipotecarios
Si no tienes claro cuánto puedes permitirte pedir prestado para una hipoteca, los prestamistas analizarán tus ingresos, gastos y deudas existentes empleando herramientas como la Medida de Gastos del Hogar (HEM) y la ratio deuda-ingresos (DTI).
DOBLADILLO
El HEM estima tus gastos típicos de vida basar en factores como el tamaño y la ubicación de tu hogar. Ayuda a los prestamistas a evaluar si tus gastos de vida coinciden con tus ingresos.
DTI
El ratio DTI compara el total de tus pagos mensuales de deuda, incluyendo tu futuro préstamo hipotecario, con tus ingresos brutos mensuales para mostrar a los prestamistas cuánta deuda puedes gestionar.
Regla del 30%
Una pauta común para evitar el estrés de los préstamos hipotecarios es seguir la regla del 30%. Establece que los pagos de tu hipoteca no representan más del 30% de tus ingresos brutos.
Siguientes pasos tras calcular los pagos de tu hipoteca
Luego de estimar los pagos de tu hipoteca, sigue estos pasos para avanzar con la compra de tu propiedad.
Paso 1: Compara opciones de préstamos hipotecarios, tasas de interés y comisiones de diferentes fuentes para encontrar la mejor oferta para tus necesidades.
Paso 2: Obtén una preaprobación para un préstamo. Esta es una aprobación condicional de un prestamista que te da una estimación de cuánto puedes pedir prestado.
Paso 3: Empieza a buscar una casa. Una vez que encuentres una vivienda, haz una oferta a través del agente inmobiliario y negocia el mejor acuerdo con el vendedor.
Paso 4: Una vez aceptada tu oferta, puedes aplicar formalmente un préstamo hipotecario. El prestamista revisará tus finanzas y organizará una valoración de la propiedad para cerciorar de que la vivienda vale el importe de la hipoteca.
Paso 5: Contrata a un agente de bienes raíces. Ellos se encargarán de las comprobaciones legales, los registros de la propiedad, la preparación del contrato y se cerciorarán de que no haya problemas legales con la vivienda.
Paso 6: Intercambia contratos y paga tu depósito. Una vez completadas las comprobaciones legales, pagarás el depósito y harás que la venta sea legalmente vinculante.
Paso 7: El día de finalización, los fondos restantes se transfieren y tu agente registra la propiedad a tu nombre.
Preguntas frecuentes - Calculadora hipotecaria Xe Australia
La calculadora hipotecaria Xe para Australia es una herramienta online que te ayuda a estimar tus pagos mensuales de hipoteca al comprar una propiedad en Australia. Introduciendo el valor de la propiedad, el importe del depósito, el plazo del préstamo y la tasa de interés, puedes determinar rápidamente tus pagos mensuales esperados y planear tu cotización de forma eficaz.
Tus pagos mensuales dependen de varios factores clave:
Valor de la propiedad: El costo total de la casa que deseas comprar.
Depósito: El pago inicial en efectivo que reduce el importe total de tu préstamo.
Plazo del préstamo: La duración de tu hipoteca (por ejemplo, 25 o 30 años), que afecta tanto a tus pagos como al total de intereses pagados.
Tasa de interés: La tasa anual, convertida en una cifra mensual, que influye en la cantidad de tu pago.
Costos adicionales (opcionales): Puedes incluir gastos como el impuesto de timbre, tasas municipales y seguros de hogar para tener una visión completa de tus obligaciones de pago.
Un depósito más alto reduce el importe de tu préstamo, lo que disminuye tanto tus pagos mensuales como los intereses totales durante la vida del préstamo. Por el contrario, un depósito menor puede suponer pagos más altos y requerir un seguro adicional como el Seguro Hipotecario del Prestamista (LMI) si el depósito está por debajo del 20%.
La calculadora puede ayudarte a estimar los pagos de los distintos tipos de préstamos hipotecarios disponibles en Australia, incluyendo:
Préstamos hipotecarios convencionales: Préstamos estándar con tipos competitivos, que normalmente requieren un depósito mínimo del 20%.
Préstamos hipotecarios de alta ratio: Préstamos para compradores con menos del 20% de depósito, que podrían incluir LMI para proteger al prestamista.
Préstamos hipotecarios a tipo fijo: Préstamos con una tasa de interés fija durante un periodo determinado, que proporcionan pagos mensuales previsibles.
Préstamos hipotecarios a tipo variable: Préstamos cuyo tasa de interés puede cambiar con el tiempo, lo que puede afectar potencialmente a los importes de los pagos.
La fórmula estándar aplicada por la calculadora hipotecaria Xe es:
M = P × [ r(1 + r)^n ] / [ (1 + r)^n – 1 ]
Dónde:
M es el pago mensual
P es el principal (importe del préstamo)
r es la tasa de interés mensual (tipo anual dividido entre 12)
n es el número total de pagos (plazo del préstamo en años multiplicado por 12)
Esta fórmula demuestra claramente cómo los cambios en la tasa de interés o en el plazo del préstamo afectarán a tus pagos mensuales.
Considera estas estrategias para reducir tus pagos:
Aumenta tu depósito: Un depósito mayor reduce tu capital y puede ayudar a conseguir una mejor tasa de interés.
Elige un plazo de préstamo más largo: Extender el plazo del préstamo reduce tu pago mensual, aunque puede aumentar los intereses totales con el tiempo.
Opta por una propiedad más económica: Un precio de compra más bajo resulta en un préstamo menor, reduciendo tus costos mensuales.
Incluir estos costos adicionales te da una imagen realista de tus gastos mensuales totales de vivienda. El impuesto de timbre, las tasas municipales y el seguro de hogar pueden incluir en tu cotización mensual para ayudarte a comprender el costo total de la propiedad de una vivienda en Australia.
Una pauta común es la regla 28/36:
Regla del 28%: Tus costos totales de vivienda (incluyendo los pagos de la hipoteca, impuestos y seguros) no deben superar el 28% de tus ingresos brutos mensuales.
Regla del 36%: Tus pagos totales de deuda deberían mantener por debajo del 36% de tus ingresos.
Emplear la calculadora hipotecaria XE junto con estas pautas te ayuda a determinar un precio realista de la vivienda dentro de tu cotización.
Una vez que tengas una cifra estimada de reembolso, sigue estos pasos:
Compara prestamistas: Investiga y compara opciones de préstamos hipotecarios, tasas de interés y comisiones para encontrar la mejor oferta.
Consigue la preaprobación: Envía tus datos financieros a un prestamista para saber cuánto puedes pedir prestado.
Empieza a buscar casa: Emplea tu cotización para buscar propiedades adecuadas en Australia.
Aplicar un préstamo: Completa el proceso de solicitud de hipoteca y proporciona la documentación requerida.
Finaliza la compra: Haz tu depósito, completa el proceso de cierre y cerciora tu nueva vivienda.