Gráficos de Xe Currency: de ZWD a SDD

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Usamos tarifas de mercado medio
Gráfico de ZWD a SDD

Zimbabwean Dollar a Sudanese Dinar

1 ZWD = 0 SDD

Sep 6, 2025, 02:55 UTC - Sep 6, 2025, 02:55 UTC
ZWD/SDD cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas US Dollar (USD) Populares

Información de divisas

zwd

ZWD - Zimbabwean Dollar

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Zimbabwean Dollar más popular es de ZWD a USD. El código de la divisa Zimbabwean Dollars es ZWD. El símbolo de esta divisa es Z$.

More Zimbabwean Dollar info

SDD - Sudanese Dinar

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Sudanese Dinar más popular es de SDD a USD. El código de la divisa Sudanese Dinars es SDD.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1.17151
GBP / EUR1.15281
USD / JPY147.403
GBP / USD1.35053
USD / CHF0.798190
USD / CAD1.38350
EUR / JPY172.684
AUD / USD0.655846

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0.25%
CHF1.00%
EUR3.25%
USD4.75%
CAD3.25%
AUD4.35%
NZD4.25%
GBP4.75%

