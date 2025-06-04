Gráficos de Xe Currency: de SVC a CNH

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Usamos tarifas de mercado medio
Gráfico de SVC a CNH

Salvadoran Colon a Chinese Yuan Renminbi Offshore

1 SVC = 0 CNH

Sep 4, 2025, 17:15 UTC - Sep 4, 2025, 17:15 UTC
SVC/CNH cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas US Dollar (USD) Populares

Información de divisas

svc

SVC - Salvadoran Colon

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Salvadoran Colon más popular es de SVC a USD. El código de la divisa Salvadoran Colones es SVC. El símbolo de esta divisa es $.

cnh

CNH - Chinese Yuan Renminbi Offshore

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Chinese Yuan Renminbi Offshore más popular es de CNH a USD. El código de la divisa Chinese Yuan Renminbi Offshore es CNH. El símbolo de esta divisa es ¥.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1.16358
GBP / EUR1.15346
USD / JPY148.651
GBP / USD1.34214
USD / CHF0.807095
USD / CAD1.38346
EUR / JPY172.967
AUD / USD0.651078

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0.25%
CHF1.00%
EUR3.25%
USD4.75%
CAD3.25%
AUD4.35%
NZD4.25%
GBP4.75%

