Gráficos de Xe Currency: de SVC a BIF

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnviarGráficosAlertas
Usamos tarifas de mercado medio
Usamos tarifas de mercado medio
Ver cotización de transferencia

Gráfico de SVC a BIF

Salvadoran Colon a Burundian Franc

1 SVC = 0 BIF

Sep 4, 2025, 17:12 UTC - Sep 4, 2025, 17:12 UTC
SVC/BIF cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas US Dollar (USD) Populares

Información de divisas

svc

SVC - Salvadoran Colon

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Salvadoran Colon más popular es de SVC a USD. El código de la divisa Salvadoran Colones es SVC. El símbolo de esta divisa es $.

More Salvadoran Colon info
bif

BIF - Burundian Franc

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Burundian Franc más popular es de BIF a USD. El código de la divisa Burundian Francs es BIF. El símbolo de esta divisa es FBu.

More Burundian Franc info

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1.16359
GBP / EUR1.15355
USD / JPY148.649
GBP / USD1.34226
USD / CHF0.807084
USD / CAD1.38336
EUR / JPY172.967
AUD / USD0.651111

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0.25%
CHF1.00%
EUR3.25%
USD4.75%
CAD3.25%
AUD4.35%
NZD4.25%
GBP4.75%

API de XE Currency Data ►

Apoyamos tarifas a nivel comercial en más de 300 compañías en todo el mundo

Más información...

Las herramientas de divisas más populares del mundo

Transferencias de dinero internacionales Xe

Envíe dinero en línea de forma rápida, segura y fácil. Ofrecemos seguimiento y notificaciones en tiempo real, además de opciones flexibles de entrega y pago.

Enviar dinero

Gráficos de Xe Currency

Cree un gráfico para cualquier pareja de divisas del mundo para ver su historial de divisa. Estos gráficos de divisas utilizan tarifas de mercado medio en tiempo real, son fáciles de usar y muy fiables.

Ver gráficos

Alertas de tipos XE

¿Necesita saber cuándo una moneda alcanza una tarifa específica? Las alertas de tarifas de Xe le permitirán saber cuándo la tarifa que necesita se encuentra disponible en los pares de divisas seleccionados.

Crear alerta
Xe App on iPhone

Descargue la aplicación de Xe

Verifique tarifas en vivo, envíe dinero de forma segura, establezca alertas de tarifas, reciba notificaciones y mucho más.

Escanear

app store svggoogle play svg

Más de 113 millones de descargas en todo el mundo