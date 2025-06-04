Gráficos de Xe Currency: de SGD a VAL

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnviarGráficosAlertas
Usamos tarifas de mercado medio
Usamos tarifas de mercado medio
Ver cotización de transferencia

Gráfico de SGD a VAL

Singapore Dollar a Vatican City Lira

1 SGD = 0 VAL

Sep 4, 2025, 03:50 UTC - Sep 4, 2025, 03:50 UTC
SGD/VAL cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas US Dollar (USD) Populares

Información de divisas

sgd

SGD - Singapore Dollar

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Singapore Dollar más popular es de SGD a USD. El código de la divisa Singapore Dollars es SGD. El símbolo de esta divisa es S$.

More Singapore Dollar info

VAL - Vatican City Lira

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Vatican City Lira más popular es de VAL a USD. El código de la divisa Vatican City Lire es VAL.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1.16540
GBP / EUR1.15230
USD / JPY148.228
GBP / USD1.34289
USD / CHF0.804336
USD / CAD1.38055
EUR / JPY172.745
AUD / USD0.653286

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0.25%
CHF1.00%
EUR3.25%
USD4.75%
CAD3.25%
AUD4.35%
NZD4.25%
GBP4.75%

API de XE Currency Data ►

Apoyamos tarifas a nivel comercial en más de 300 compañías en todo el mundo

Más información...

Las herramientas de divisas más populares del mundo

Transferencias de dinero internacionales Xe

Envíe dinero en línea de forma rápida, segura y fácil. Ofrecemos seguimiento y notificaciones en tiempo real, además de opciones flexibles de entrega y pago.

Enviar dinero

Gráficos de Xe Currency

Cree un gráfico para cualquier pareja de divisas del mundo para ver su historial de divisa. Estos gráficos de divisas utilizan tarifas de mercado medio en tiempo real, son fáciles de usar y muy fiables.

Ver gráficos

Alertas de tipos XE

¿Necesita saber cuándo una moneda alcanza una tarifa específica? Las alertas de tarifas de Xe le permitirán saber cuándo la tarifa que necesita se encuentra disponible en los pares de divisas seleccionados.

Crear alerta
Xe App on iPhone

Descargue la aplicación de Xe

Verifique tarifas en vivo, envíe dinero de forma segura, establezca alertas de tarifas, reciba notificaciones y mucho más.

Escanear

app store svggoogle play svg

Más de 113 millones de descargas en todo el mundo