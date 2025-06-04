Gráficos de Xe Currency: de ETB a AFN

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Usamos tarifas de mercado medio
Gráfico de ETB a AFN

Ethiopian Birr a Afghan Afghani

1 ETB = 0 AFN

Aug 14, 2025, 11:25 UTC - Aug 14, 2025, 11:25 UTC
ETB/AFN cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas US Dollar (USD) Populares

Información de divisas

etb

ETB - Ethiopian Birr

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Ethiopian Birr más popular es de ETB a USD. El código de la divisa Ethiopian Birrs es ETB. El símbolo de esta divisa es Br.

afn

AFN - Afghan Afghani

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Afghan Afghani más popular es de AFN a USD. El código de la divisa Afghan Afghanis es AFN. El símbolo de esta divisa es ؋.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1.16884
GBP / EUR1.16161
USD / JPY146.523
GBP / USD1.35774
USD / CHF0.805602
USD / CAD1.37808
EUR / JPY171.261
AUD / USD0.652646

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0.25%
CHF1.00%
EUR3.25%
USD4.75%
CAD3.25%
AUD4.35%
NZD4.25%
GBP4.75%

