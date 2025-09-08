Gráficos de Xe Currency: de BND a DOT

Gráfico de BND a DOT

Bruneian Dollar a Polkadot

1 BND = 0 DOT

Sep 23, 2025, 03:53 UTC - Sep 23, 2025, 03:53 UTC
BND/DOT cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Información de divisas

bnd

BND - Bruneian Dollar

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Bruneian Dollar más popular es de BND a USD. El código de la divisa Bruneian Dollars es BND. El símbolo de esta divisa es $.

More Bruneian Dollar info
dot

DOT - Polkadot

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Polkadot más popular es de DOT a USD. El código de la divisa Polkadot es DOT.

More Polkadot info

