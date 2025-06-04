Gráficos de Xe Currency: de BND a BCH

Gráfico de BND a BCH

Bruneian Dollar a Bitcoin Cash

1 BND = 0 BCH

Aug 30, 2025, 17:41 UTC - Aug 30, 2025, 17:41 UTC
BND/BCH cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Información de divisas

bnd

BND - Bruneian Dollar

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Bruneian Dollar más popular es de BND a USD. El código de la divisa Bruneian Dollars es BND. El símbolo de esta divisa es $.

bch

BCH - Bitcoin Cash

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Bitcoin Cash más popular es de BCH a USD. El código de la divisa Bitcoin Cash es BCH.

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1.16844
GBP / EUR1.15597
USD / JPY147.026
GBP / USD1.35068
USD / CHF0.800509
USD / CAD1.37442
EUR / JPY171.791
AUD / USD0.653922

DivisaInterest Rate
JPY0.25%
CHF1.00%
EUR3.25%
USD4.75%
CAD3.25%
AUD4.35%
NZD4.25%
GBP4.75%

