Compare el tipo de cambio de Nykredit Bank DKK a JPY

Nykredit Bank, con sede en Copenhague, es la división bancaria de Nykredit, la principal entidad hipotecaria de Dinamarca con propiedad cooperativa. Complementa la actividad hipotecaria con depósitos, pagos, tarjetas, crédito al consumo, servicios patrimoniales y soluciones corporativas para clientes con propiedades y pymes. Un modelo de centro de operaciones y asesor, una sólida experiencia en bonos garantizados y sólidos canales digitales apoyan a propietarios de viviendas, asociaciones de vivienda y empresas de todo el país.