Compara Barclays GBP con AUD tipo de cambio

Fundado en el siglo XVII y con sede en Londres, Barclays opera banca minorista y de negocios en el Reino Unido, junto con un banco corporativo y de inversión global. En el Reino Unido, ofrece cuentas, hipotecas, préstamos para pymes, pagos y servicios patrimoniales. A nivel internacional, ofrece servicios de mercado, asesoramiento y financiación, conectando a los clientes británicos con corredores globales de capital y comercio.