Compara Banques Populaires EUR con USD tipo de cambio
¿Estás pensando en usar Banques Populaires para tu transferencia de EUR a USD? Compara Banques Populaires tipos de cambio y comisiones para descubrir tus posibles ahorros con Xe.
Habla con un experto en divisas hoy. Podemos superar las tasas de los competidores.
|Proveedor
|Tipo de cambio
|Comisión de transferencia
|El destinatario recibe
1.146800
|€0
$1,146.80Enviar ahora
Aún no tenemos tarifas de Banques Populaires para este par de divisas, pero puedes comparar una cotización de Banques Populaires con la tasa en vivo de Xe para ver el ahorro potencial. Vuelve pronto, siempre estamos ampliando nuestros datos para ofrecerte más tarifas.
Sobre Banques Populaires Groupe BPCE
Las Banques Populaires son bancos cooperativos regionales del Grupo BPCE. De propiedad de sus miembros y con presencia local, ofrecen servicios de banca minorista y para pymes, pagos, hipotecas, ahorros, seguros y servicios corporativos en toda Francia. Sus plataformas compartidas y su alcance nacional se combinan con la toma de decisiones regional para apoyar a las comunidades y a los emprendedores.
¿Qué tan rápido es un Banques Populaires EUR para USD transferencia?
Los tiempos de entrega para transferencias internacionales con Banques Populaires de Países Miembros del Euro a Estados Unidos varían según el método de pago y el momento de la transacción. Normalmente, las transferencias bancarias internacionales tardan entre 1 y 5 días laborables. Factores como los festivos bancarios y los controles de seguridad también pueden afectar la entrega. Comprueba los tiempos límite de Banques Populaires Groupe BPCEpara evitar retrasos.
¿Cuáles son Banques Populaires las comisiones de transferencia?
Banques Populaires costos de transferencia internacional de dinero de EUR a USD dependen de factores como el importe de la transferencia. Normalmente, las transferencias más grandes conllevan comisiones más bajas y mejores tipos de cambio. Consulta la tabla comparativa para comparar Banques Populaires comisiones con Xe.
¿Por qué transferir con Xe en lugar de bancos tradicionales?
Mejores tarifas
Ofrecemos constantemente tasas de interés que superan al banco, ofreciéndote el máximo valor por tu dinero. Compáranos con tu banco para ver la diferencia.
Tarifas más bajas
Cobramos menos, así que ahorras más. Además, siempre mostramos todas las comisiones antes de que confirmes tu transferencia, para que sepas exactamente por qué estás pagando.
Transferencias más rápidas
La mayoría de los traslados se completan el mismo día. Sabemos lo importante que es que tu dinero se entregue rápida y de forma fiable.
Xe 24/5 soporte experto global de transferencias
¿Necesitas ayuda con tu transferencia internacional de dinero? Estamos aquí para ayudarte: ¡conéctate con nosotros hoy mismo para recibir apoyo personalizado!
Transfiere más con los límites más altos de envío online de Xe
Ofrecemos límites de transferencia online más altos que los bancos tradicionales, permitiéndote enviar más en una sola transferencia. Despídete de la división de cantidades mayores y disfruta de una forma más sencilla y eficiente de mover tu dinero.
Millones de personas en todo el mundo confían en Xe
¿Listo para empezar?
Comparaste los tipos de cambio de Banques Populairescon Xe y es hora de desbloquear el mejor valor para tus transferencias internacionales de dinero. Tu primera transferencia está a solo unos clics—empieza ahora y lleva tu dinero más lejos.
Preguntas frecuentes
El tipo de cambio ofrecido por Banques Populaires para convertir Euro (EUR) a Dólar estadounidense (USD) puede incluir un margen superior al tipo real de mercado medio. Esto significa que podrías recibir menos Dólar estadounidense de lo esperado. Emplea nuestra tabla comparativa para ver cómo se compara la tarifa de Banques Populairescon la de Xe y otros proveedores.
Banques Populaires puede cobrar una tarifa fija por transferencia, una tarifa porcentual o ambas, dependiendo del método y destino de la transferencia. Estas comisiones—junto con el tipo de cambio—afectan a cuánto recibe tu destinatario. Nuestra herramienta lo desglosa para que puedas comparar el costo total con otras opciones como Xe.
Las transferencias de Euro a Dólar estadounidense con Banques Populaires suelen tardar entre 1 y 5 días laborables. El momento depende de los tiempos límite, festivos, el país de destino y los tiempos de procesamiento del banco receptor. Xe ofrece entrega el mismo día para la mayoría de las transferencias.
Banques Populaires pueden tener límites diarios o por transferencia para transferencias internacionales. También puede que necesites acudir a una sucursal para obtener cantidades mayores. Xe soporta límites de envío online más altos, ofreciendo flexibilidad y comodidad al transferir sumas mayores internacionalmente.
Muchos proveedores, incluidos Banques Populaires, pueden actualizar sus tipos de cambio en función de las condiciones del mercado. Sin embargo, las tarifas pueden fijar una vez al día o ajustar con menos frecuencia que las de servicios dedicados a divisas. Xe actualiza las tasas en directo, dándote mayor control sobre cuándo enviar.