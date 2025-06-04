Compara Bank of Uganda UGX con CHF tipo de cambio

Fundado en 1966 en Kampala, el banco central emite el chelín ugandés, establece la política monetaria, gestiona las reservas y supervisa los sistemas de pago. Otorga licencias y supervisa bancos e instituciones de inversión mixta (IDM), promueve la estabilidad financiera y la inclusión, y moderniza los canales digitales para el gobierno, las remesas y el comercio. Las iniciativas de investigación, datos y protección del consumidor respaldan un sector financiero resiliente y transparente.