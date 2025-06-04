Xe Security

保護您的資料對於確保您的個人資訊安全至關重要。您可以採取以下一些簡單步驟： 使用強密碼 為您的賬戶建立唯一且強的密碼，並避免對多項服務使用相同的密碼。啟用多重身份驗證 (MFA)：只要有可能，啟用 MFA，這會為您的賬戶增加一層額外的安全性。謹慎對待電子郵件 避免點擊可疑連結或下載未知寄件者的附件。注意個人資訊 請謹慎在線上分享敏感數據，並僅提供給可信任來源。透過遵循這些提示，您可以顯著降低資料外洩的風險並保護您的線上隱私。