Gráficos de Xe Currency: de TTD a HKD

Gráfico de TTD a HKD

Trinidadian Dollar a Hong Kong Dollar

1 TTD = 0 HKD

Sep 5, 2025, 04:33 UTC - Sep 5, 2025, 04:33 UTC
TTD/HKD cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Información de divisas

ttd

TTD - Trinidadian Dollar

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Trinidadian Dollar más popular es de TTD a USD. El código de la divisa Trinidadian Dollars es TTD. El símbolo de esta divisa es TT$.

hkd

HKD - Hong Kong Dollar

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Hong Kong Dollar más popular es de HKD a USD. El código de la divisa Hong Kong Dollars es HKD. El símbolo de esta divisa es $.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1.16696
GBP / EUR1.15279
USD / JPY148.205
GBP / USD1.34526
USD / CHF0.804676
USD / CAD1.38097
EUR / JPY172.950
AUD / USD0.652828

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0.25%
CHF1.00%
EUR3.25%
USD4.75%
CAD3.25%
AUD4.35%
NZD4.25%
GBP4.75%

