您可以在本頁頂部的表格中找到您分行的 SWIFT 代碼，該表格列出了 New York 分行的已知 Swift SWIFT 代碼。如果您不確定您的帳戶與哪個分行關聯，您可以查看您的銀行對帳單、存取您的網路銀行入口網站或直接聯絡該分行。如有疑問，使用銀行總部的 SWIFT 代碼是安全的選擇。