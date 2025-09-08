意大利 的 Citibank N.a 分行

如果您準備好從國外匯款，請向匯款人提供您的銀行和分行的 SWIFT 代碼，以確保您的資金準確、安全地到達您的帳戶。如果您找不到分行的 SWIFT 代碼，請檢查 Citibank N.a 是否有全球總部代碼或直接聯絡他們以取得最佳替代方案。