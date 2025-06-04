Ketapang 、 印尼中Bank Negara Indonesia - Pt (persero)的分支
使用下表尋找您的Bank Negara Indonesia - Pt (persero)分支機構，並取得有關其對應 SWIFT 代碼的詳細資訊。
關於這些SWIFT代碼
在進行國際支付時，使用分行SWIFT代碼來識別特定的銀行地點。一些銀行，包括Bank Negara Indonesia - Pt (persero) ，可能會為Ketapang等城市的分行分配唯一的代碼，以幫助更準確地處理轉帳。並非所有分行都有唯一的代碼，但如果有的話，最好使用與您本地分行匹配的代碼。
如果您的本地分行未列出，該怎麼辦？
如果您在Ketapang中的Bank Negara Indonesia - Pt (persero)分行未在上方列出，您仍然可以使用全球總部 SWIFT 代碼發送國際付款。資金不會直接流向特定分行，而是透過銀行的中央系統處理，然後再轉至正確的銀行。
請檢查您的SWIFT付款是否有錯誤
在發送 SWIFT 付款之前，請仔細核對 SWIFT 代碼是否與收款銀行匹配，以及帳號和名稱是否輸入正確。即使是微小的錯誤也可能導致轉帳延遲或中斷。如果您因資訊錯誤而進行了轉賬，請聯絡您的銀行。
在Ketapang中收到支付給Bank Negara Indonesia - Pt (persero)款項？
如果您準備好接收來自國外的匯款，請向匯款人提供您的銀行和分行的 SWIFT 代碼，以確保您的資金準確安全地到達您的帳戶。如果您找不到分行的 SWIFT 代碼，請查看Bank Negara Indonesia - Pt (persero)是否有全球總部代碼，或直接聯絡他們以獲得最佳替代方案。
是的， Bank Negara Indonesia - Pt (persero)可以在Ketapang中操作多個分支。每個分行可能服務不同的社區，提供不同的服務，而且——在國際電匯方面——有些分行甚至可能使用不同的 SWIFT 代碼。在提供付款指示時，請務必指明您的帳戶所在的特定分行。
您可以在本頁頂部的表格中找到分行的 SWIFT 代碼，該表格列出了Ketapang中分行的已知Bank Negara Indonesia - Pt (persero) SWIFT 代碼。如果您不確定您的帳戶關聯到哪個分行，您可以查看您的銀行對帳單，存取您的網路銀行門戶，或直接聯絡分行。如有疑問，使用銀行總行的 SWIFT 代碼是安全的選擇。
如果您的所在地有分公司特定的 SWIFT 代碼，使用此類代碼可以提高國際匯款的準確性和速度。這有助於確保資金直接輸送到正確的分支機構，從而減少處理時間，並在需要時使交易更容易追蹤。它特別適用於大額轉帳或有時效性的付款。
如果使用錯誤的SWIFT代碼，您的付款可能會被延遲、誤轉，甚至被收款銀行拒絕。在某些情況下，款項可能會退還給匯款人，並可能需要支付額外費用。務必確保 SWIFT 代碼與您的分行代碼或官方總行代碼一致。如果您不確定，請在轉帳前聯絡Bank Negara Indonesia - Pt (persero) 。
您可以查看上表，了解Ketapang中Bank Negara Indonesia - Pt (persero)分支機構的列表，這些分支機構具有各自的 SWIFT 代碼。您也可以直接聯絡您的分行或登入您的網路銀行查看國際轉帳說明。如果您的分公司沒有自己的代碼，則很可能會預設使用總公司的代碼。
未必。Bank Negara Indonesia - Pt (persero)分公司可能具有針對特定地點或功能的唯一代碼－尤其是對於業務量大或專業化的公司分公司。如果可以，請盡量使用您所在分行的 SWIFT 代碼；否則，總行代碼是普遍接受的備用方案。
免責聲明
本頁提供的SWIFT代碼、銀行名稱、地址及其他相關資訊僅供一般參考。儘管我們努力確保資訊的準確性，但 Xe 不保證資訊的完整性、時效性或無錯誤性。詳情如有變更，恕不另行通知，且可能與各金融機構提供的最新數據不符。
Xe不對所列任何銀行、金融機構或中介機構的法律地位、監管狀況或營運誠信作出任何陳述。我們不認可或核實所包含的任何實體的合法性，也不對您使用所提供資訊承擔任何責任。
根據此資訊進行的任何金融交易或決策，風險均由您自行承擔。Xe 對因依賴本網站資料而導致的任何損失、延誤或損害，以及與本網站上顯示資訊的第三方進行的任何交易，概不承擔責任。
我們建議您在進行任何交易前，請自行向相關金融機構確認所有細節。
本免責聲明僅提供英文版本，未經翻譯。雖然本頁其餘部分可能以您選擇的語言顯示，但法律免責聲明仍以英文顯示，以確保其準確性和原意。