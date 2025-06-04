科特迪瓦 的 Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest SWIFT 程式碼

Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest 的 SWIFT/BIC 程式碼是 BCAOCIABXXX。但是，Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest 可能會根據服務或分公司使用不同的 SWIFT/BIC 代碼。如果您不確定要使用哪一個，請與收款人確認或直接聯絡 Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest。