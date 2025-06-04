波斯尼亞和黑塞哥維那 的 NLB Banka SWIFT 程式碼

TBTUBA22XXX 是 NLB Banka 的 {{city}} 總部使用的標準 SWIFT 代碼。其他 NLB Banka 實體（例如不同國家或業務部門的分行）可能有自己的 SWIFT 代碼，尤其是對於企業或投資銀行業務。差異在於地點或商業目的，但對於大多數向 波斯尼亞和黑塞哥維那 進行個人和小型企業轉帳而言，TBTUBA22XXX 是正確且充分的程式碼。