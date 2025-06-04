KCB BANK KENYA LIMITED SWIFT 代碼是
KCBLKENX TMK
銀行名稱
KCB BANK KENYA LIMITED
城市
NAIROBI
地址
NAIROBI, NAIROBI, 00100
國家
KENYA
SWIFT 程式碼定期驗證和更新
總計
何時該使用KCBLKENXTMK ？
SWIFT 代碼用於確保您在跨境匯款或收款時，資金能夠到達正確的目的地。當您想匯款至上述地址、城市和國家的KCB BANK KENYA LIMITED時，請使用KCBLKENXTMK 。請務必確認您使用的 SWIFT 代碼屬於收款銀行。
分解KCBLKENXTMK
SWIFT/BIC 代碼由 8 到 11 個字母和數字組成，用於識別世界上的特定銀行和分行。
銀行代號（ KCBL ）：這 4 個字母代表KCB BANK KENYA LIMITED
國家代碼（ KE ）：這兩個字母表示銀行所在的國家是肯雅 。
位置代碼（ NX ）：這兩個字元表示銀行總部所在地。
分支代碼（ TMK ）：這 3 位數字指定一個特定的分支。以「XXX」結尾的BIC代碼指的是銀行總部。
KCB BANK KENYA LIMITED
|SWIFT代碼
|KCBLKENXTMK
|SWIFT 代碼（8 位元字元）
|KCBLKENX
|分行代碼
|TMK
|銀行名稱
|KCB BANK KENYA LIMITED
|分公司名稱
|KCB BANK KENYA LIMITED
|城市
|NAIROBI
|國家
|肯雅
KCB BANK KENYA LIMITED代碼詳情
正確的SWIFT代碼對於避免轉帳出現任何問題或延誤至關重要。在使用SWIFT代碼之前，請確保：
核實銀行：仔細核對銀行名稱是否與收款銀行名稱一致。
檢查分支名稱：如果您使用的是特定於分支的 SWIFT 代碼，請確保此分支與收款方的分支相符。
確認國家/地區：銀行在全球各地設有分行。請確認SWIFT代碼與收款銀行所在國家/地區相符。
關於KCBLKENXTMK常見問題
SWIFT 代碼是用來識別世界各地銀行和金融機構進行國際匯款的唯一識別碼。SWIFT是環球銀行金融電信協會的縮寫。這些代碼有助於確保款項被路由到正確的銀行和國家。典型的 SWIFT 代碼長度為 8 或 11 個字符，包含有關銀行、國家、位置以及有時特定分支機構的資訊。
不總是如此。有些銀行會對所有分行使用同一個 SWIFT 代碼（通常是總行代碼，以XXX結尾）。其他機構則為各個分支機構分配唯一的 SWIFT 代碼，通常最後三個字符有特定含義。如果收款方提供了特定分行的代碼，最好使用該代碼——這有助於加快處理速度或確保款項更快到達正確的地點。
當您向上述城市和地址的KCB BANK KENYA LIMITED發送或接收國際電匯時，應使用KCBLKENXTMK 。它可以識別收款銀行和分行，尤其是在透過 SWIFT 網路跨境匯款時。有些國家和付款方式可能不需要 SWIFT 代碼，因此在發起轉帳之前，請務必與收款人或銀行確認。
SWIFT/BIC 代碼KCBLKENXTMK用於KCB BANK KENYA LIMITED國際轉帳。以下是程式碼各部分意義的詳細說明：
KCBL – 這是銀行代碼，代表KCB BANK KENYA LIMITED
KE – 這是國家代碼，表示該銀行位於肯雅
NX – 這是位置代碼，表示銀行總部所在地。
TMK – 這是分行代碼，當顯示為「XXX」時，指的是總行或主要分公司。
是的， KCB BANK KENYA LIMITED可以運作多個分公司。每個分行可能服務於不同的地區，提供不同的服務，而且——在國際電匯方面——有些分行甚至可能使用不同的 SWIFT 代碼。在提供付款指示時，請務必指明您的帳戶所在的特定分行。
如果使用錯誤的SWIFT代碼，您的付款可能會被延遲、誤轉，甚至被收款銀行拒絕。在某些情況下，款項可能會退還給匯款人，並可能需要支付額外費用。務必確保 SWIFT 代碼與您的分行代碼或官方總行代碼一致。如果您不確定，請在轉帳前聯絡KCB BANK KENYA LIMITED 。
免責聲明
本頁提供的SWIFT代碼、銀行名稱、地址及其他相關資訊僅供一般參考。儘管我們努力確保資訊的準確性，但 Xe 不保證資訊的完整性、時效性或無錯誤性。詳情如有變更，恕不另行通知，且可能與各金融機構提供的最新數據不符。
Xe不對所列任何銀行、金融機構或中介機構的法律地位、監管狀況或營運誠信作出任何陳述。我們不認可或核實所包含的任何實體的合法性，也不對您使用所提供資訊承擔任何責任。
根據此資訊進行的任何金融交易或決策，風險均由您自行承擔。Xe 對因依賴本網站資料而導致的任何損失、延誤或損害，以及與本網站上顯示資訊的第三方進行的任何交易，概不承擔責任。
我們建議您在進行任何交易前，請自行向相關金融機構確認所有細節。本免責聲明僅提供英文版本，未經翻譯。雖然本頁其餘部分可能以您選擇的語言顯示，但法律免責聲明仍以英文顯示，以確保其準確性和原意。