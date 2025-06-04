1 Zimbabwean Dollars 兌 Zimbabwean Dollars
貨幣轉換器
1$
1.00 津巴布韋元 =
0.00040020423 Zimbabwean Dollar
1 ZWG = 2,498.72 ZWL
津巴布韋元 兌換為 Zimbabwean Dollar — 最近更新時間：Aug 30, 2025, 11:53 UTC
我們的轉換器會使用匯率中間價。這僅供參考。您匯款時不會獲得此匯率。 查看匯款匯率。
ZWL 兌換 ZWG 圖表
1 ZWL = 0 ZWG
|統計
|最近 30 天
|最近 30 天
|最近 90 天
|高位
|0.0000
|0.0000
|0.0000
|低位
|0.0000
|0.0000
|0.0000
|平均
|0.0000
|0.0000
|0.0000
|波動率
|0.00%
|0.00%
|0.00%
貨幣資訊
XE 貨幣資料 API
為全球 300 多家公司提供商務級匯率
全球最值得信賴的貨幣資料來源
我們的匯率 API 為數百種貨幣提供即時、準確和可靠的資料。Xe 的專屬匯率直接來自金融資料供應商和信譽良好的銀行。瞭解更多資訊
GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from
{
"from": USD,
"to": {
"CAD": 1.260046,
"CHF": 0.933058,
"EUR": 0.806942,
"GBP": 0.719154,
[170 world currencies]
}
}
取信於