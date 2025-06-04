1 Zimbabwean Dollars 兌 Chainlink

將 Chainlink 轉換為 津巴布韋元
ChainlinkLINK
津巴布韋元ZWL
|1 LINK
|NaN ZWL
|5 LINK
|NaN ZWL
|10 LINK
|NaN ZWL
|25 LINK
|NaN ZWL
|50 LINK
|NaN ZWL
|100 LINK
|NaN ZWL
|500 LINK
|NaN ZWL
|1,000 LINK
|NaN ZWL
|5,000 LINK
|NaN ZWL
|10,000 LINK
|NaN ZWL
ZWL 兌換 LINK 圖表
ZWL 兌換 LINK 圖表
1 ZWL = 0 LINK
|統計
|最近 30 天
|最近 30 天
|最近 90 天
|高位
|0.0000
|0.0000
|0.0000
|低位
|0.0000
|0.0000
|0.0000
|平均
|0.0000
|0.0000
|0.0000
|波動率
|0.00%
|0.00%
|0.00%
貨幣資訊
詳細瞭解最熱門的貨幣配對
XE 貨幣資料 API
為全球 300 多家公司提供商務級匯率
全球最值得信賴的貨幣資料來源
我們的匯率 API 為數百種貨幣提供即時、準確和可靠的資料。Xe 的專屬匯率直接來自金融資料供應商和信譽良好的銀行。瞭解更多資訊
GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from
{
"from": USD,
"to": {
"CAD": 1.260046,
"CHF": 0.933058,
"EUR": 0.806942,
"GBP": 0.719154,
[170 world currencies]
}
}
取信於