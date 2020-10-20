1 YER 兌 XRP

1﷼
1 也門里亞爾 =
0.0087298865 Ripple
1 XRP = 114.549 YER
我們的轉換器會使用匯率中間價。這僅供參考。您匯款時不會獲得此匯率。 查看匯款匯率。
XE 貨幣轉換器
YER
XRP
|1 YER
|0.00872989 XRP
|5 YER
|0.0436494 XRP
|10 YER
|0.0872989 XRP
|25 YER
|0.218247 XRP
|50 YER
|0.436494 XRP
|100 YER
|0.872989 XRP
|500 YER
|4.36494 XRP
|1,000 YER
|8.72989 XRP
|5,000 YER
|43.6494 XRP
|10,000 YER
|87.2989 XRP
1 YER = 0 XRP
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.0085560
|0.0085560
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.0075995
|0.0064557
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.0081761
|0.0077601
波動率
|1.86%
|2.62%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 也門里亞爾 匯率是 YER 兌換 USD 匯率。 Yemeni Rials 的貨幣代碼為 YER。 貨幣符號為 ﷼。More 也門里亞爾 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 Ripple 匯率是 XRP 兌換 USD 匯率。 Ripple 的貨幣代碼為 XRP。More Ripple info
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援瞭解更多資訊
, ratings
, ratings
, ratings