1 YER 兌 XOF

XE 貨幣轉換器
YER
XOF
|1 YER
|2.43092 XOF
|5 YER
|12.1546 XOF
|10 YER
|24.3092 XOF
|25 YER
|60.7731 XOF
|50 YER
|121.546 XOF
|100 YER
|243.092 XOF
|500 YER
|1,215.46 XOF
|1,000 YER
|2,430.92 XOF
|5,000 YER
|12,154.6 XOF
|10,000 YER
|24,309.2 XOF
1 YER = 0 XOF
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|2.4546
|2.4671
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|2.4032
|2.4032
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|2.4368
|2.4346
波動率
|0.29%
|0.29%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 也門里亞爾 匯率是 YER 兌換 USD 匯率。 Yemeni Rials 的貨幣代碼為 YER。 貨幣符號為 ﷼。More 也門里亞爾 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 非洲財政共同體法郎 匯率是 XOF 兌換 USD 匯率。 CFA Francs 的貨幣代碼為 XOF。 貨幣符號為 CFA。More 非洲財政共同體法郎 info
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援瞭解更多資訊
, ratings
, ratings
, ratings